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SE SECUESTRÓ RENAULT 12

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DURANTE LA MAÑANA DE ESTE VIERNES, EN LAS TAREAS ESPECÍFICAS QUE LLEVA ADELANTE EL PERSONAL POLICIAL VERIFICADOR DEPENDIENTE DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES EN LA PLANTA SITA EN BOLÍVAR Y CABO 1° PEREYRA; EXAMINA UN VEHÍCULO MARCA RENAULT, MODELO 12 TL, CON DOMINIO COLOCADO, CONTROLANDO EL NÚMERO DE MOTOR Y CHASIS Y AL COTEJAR CON LA BASE DE DATOS EXISTENTE, SE DETECTA QUE EL ESTADO REGISTRAL DEL RODADO ES DE BAJA AUTOMOTOR POR DESTRUCCIÓN, SINIESTRO, DESGUACE, ENVEJECIMIENTO; POR LO TANTO SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO , A CARGO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD, QUIEN DISPUSO EL SECUESTRO DEL RODADO PARA ESTABLECER SU REAL PROPIEDAD Y PROCEDENCIA.

EL RODADO DE MENCIÓN SE ENCONTRABA EN PODER DE UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO EN EL BRILLANTE, Y EN TANTO EL TITULAR REGISTRAL ES UNA PERSONA CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHÚ.-

 

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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