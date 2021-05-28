SE SECUESTRÓ RENAULT 12
DURANTE LA MAÑANA DE ESTE VIERNES, EN LAS TAREAS ESPECÍFICAS QUE LLEVA ADELANTE EL PERSONAL POLICIAL VERIFICADOR DEPENDIENTE DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES EN LA PLANTA SITA EN BOLÍVAR Y CABO 1° PEREYRA; EXAMINA UN VEHÍCULO MARCA RENAULT, MODELO 12 TL, CON DOMINIO COLOCADO, CONTROLANDO EL NÚMERO DE MOTOR Y CHASIS Y AL COTEJAR CON LA BASE DE DATOS EXISTENTE, SE DETECTA QUE EL ESTADO REGISTRAL DEL RODADO ES DE BAJA AUTOMOTOR POR DESTRUCCIÓN, SINIESTRO, DESGUACE, ENVEJECIMIENTO; POR LO TANTO SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO , A CARGO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD, QUIEN DISPUSO EL SECUESTRO DEL RODADO PARA ESTABLECER SU REAL PROPIEDAD Y PROCEDENCIA.
EL RODADO DE MENCIÓN SE ENCONTRABA EN PODER DE UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO EN EL BRILLANTE, Y EN TANTO EL TITULAR REGISTRAL ES UNA PERSONA CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHÚ.-
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