SE SECUESTRÓ MOTO CON ADULTERACIONES EN PLANTA DE VERIFICACIÓN
PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES SE CONSTITUYE EN PLANTA POLICIAL VERIFICADORA, UBICADA EN BOLÍVAR Y C. PEREYRA, LUGAR DONDE FUNCIONARIOS CONSTATÓ SUPRESIÓN Y ADULTERACIÓN DE LA NUMERACIÓN REGISTRAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL, MODELO SKUA 250, COLOR ROJO Y BLANCO. POR CONSIGUIENTE SE PROCEDE DE FORMA INMEDIATA A SU FORMAL SECUESTRO BAJO ACTA COMO ASÍ TAMBIÉN SU DOCUMENTACIÓN, COMUNICÁNDOSE LO ACONTECIDO A LA UNIDAD FISCAL DE COLON. ESTE RODADO ESTABA EN PODER DE UN CIUDADANO DE 57 AÑOS QUE FUE IDENTIFICADO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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