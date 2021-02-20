SE SECUESTRARON ARMAS EN ALLANAMIENTO
EN VIRTUD DE CAUSA INICIADA EN PERJUICIO DE UNA CIUDADANA QUIEN TIENE DENUNCIAS RADICADAS CONTRA SU EX MARIDO, CON QUIEN ADEMÁS TIENE MEDIDAS RESTRICTIVAS DICTADAS POR EL JUZGADO DE FAMILIA DE ESTA CIUDAD. EN EL DÍA DE HOY PASADA LA MEDIA NOCHE, DILIGENCIANDO MEDIDAS TOMADAS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES INTERVINIENTES, SE LLEVÓ A CABO UN ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE CALLE MITRE, ENTRE ARTIGAS Y HERNÁNDEZ DE ESTA CIUDAD, HABITADA POR EL DENUNCIADO, LUGAR DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UNA ESCOPETA CALIBRE 12/70, 01 CARABINA CALIBRE 22 Y 04 CARTUCHOS CALIBRE 12/70
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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