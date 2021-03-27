SE REGISTRÓ EL INGRESO DE 5 MASCULINOS POR CONTRAVENCIÓN Y SE RETUVO 6 MOTOS.
OPERATIVOS DE CONTROL CUMPLIMENTANDO D.N.U. PRESIDENCIAL N° 168/21.
POR DISPOSICIÓN DEL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA, SE MAXIMIZARON LOS CONTROLES EN VIRTUD DEL FIN DE SEMANA, LOS QUE FUERON CONCRETANDOSÉ ESTRATÉGICAMENTE EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO. EN LA CIUDAD DE COLÓN SE PROCEDIÓ A REALIZAR UNA CONSTATACIÓN EN UN LOCAL COMERCIAL DE EXPENDIO DE BEBIDAS, POR *INCUMPLIMIENTO DEL DNU PRESIDENCIAL Nº 168/21*, DESDE DONDE FUE TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DE POLICÍA SU PROPIETARIO, QUIEN FUE IDENTIFICADO Y NOTIFICADO DE LA FLAGRANTE INFRACCIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN CINCO MASCULINOS QUE QUEDARON ALOJADOS POR EBRIEDAD Y DESORDEN. EN TANTO A LA RETENCIÓN DE MOTOS SE LABRARON VARIAS ACTAS Y 6 RODADOS FUERON DEPOSITADOS EN DEPENDENCIA POLICIAL POR DIFERENTES INFRACCIONES.
DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS SE IRÁN INTENSIFICANDO LOS OPERATIVOS EN DONDE SE CONTEMPLARÀ VARIAS MEDIDAS QUE SERÁN ADOPTADAS POR PERSONAL DE PATRULLA ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y O CONTRAVENCIONES, QUE TIENE INSTRUCCIONES PARA CERCIORAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS NORMATIVAS EN VIGENCIA.
SE REITERA A TODA LA CIUDADANÍA Y SE RECOMIENDA SEGUIR MANTENIENDO LAS RECOMENDACIONES DISPUESTAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415