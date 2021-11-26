SE RECUPERÓ VARIOS ELEMENTOS DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS
EN LA VÍSPERA, APROXIMADAMENTE LAS 21:15 HORAS, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA SE ENCONTRABA DE RECORRIDAS PREVENTIVAS, CUANDO LOGRA VISUALIZAR VARIOS ELEMENTOS ENTRE LOS PASTIZALES, DETRÁS DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, UBICADA EN CALLES CENTENARIO Y ARENALES DE ESA CIUDAD. SIENDO LOS MISMOS UNA ESCOPETA CALIBRE 14, DOBLE CAÑO, UN RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO CON MIRA TELESCÓPICA, UNA DESMALEZADORA, MOTOGUADAÑA COLOR ROJA CON NEGRO, UNA RIÑONERA COLOR NEGRA DE TELA, BALINES POR CIEN UNIDADES Y DOS CARTUCHOS CALIBRE 14. LOS ELEMENTOS MENCIONADOS FUERON DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS EL PASADO 17 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO POR UN CIUDADANO, COMERCIANTE, DE 38 AÑOS DE EDAD, VECINO DE VILLA ELISA.
POR TAL MOTIVO SE DIO INTERVENCION A LA FISCALÍA EN TURNO, A CARGO DE LA DRA. MARIA NOELIA BATTO, QUIEN DISPUSO EL FORMAL SECUESTRO DE LOS MISMOS Y POSTERIOR ENTREGA A SU PROPIETARIO.
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