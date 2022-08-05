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SE RECUPERÓ UNA MOTOCICLETA  EN COLÓN

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EN HORAS DE LA TARDE,  PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES ATRAVÉS DE UN LLAMADO TELEFÓNICO ES ALERTADO QUE UN MASCULINO HABÍA DEJADO EN CALLES PASO DE LOS ANDES Y PRIMERA JUNTA (ZONA CAÑAVERAL) UNA MOTOCICLETA 110 CC,  ABANDONADA Y SE HABÍA RETIRADO, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL FORMAL SECUESTRO DEL RODADO  Y TRASLADO HASTA JEFATURA, CON CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, COMO ASI TAMBIÉN CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE DOS MENORES DE 16 Y 17 AÑOS DE EDAD, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A SUS PROGENITORES, INICIÁNDOSE ACTUACIONES PARA ESTABLECER PROCEDENCIA Y PROPIEDAD.-

 

 

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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