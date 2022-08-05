SE RECUPERÓ UNA MOTOCICLETA EN COLÓN
EN HORAS DE LA TARDE, PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES ATRAVÉS DE UN LLAMADO TELEFÓNICO ES ALERTADO QUE UN MASCULINO HABÍA DEJADO EN CALLES PASO DE LOS ANDES Y PRIMERA JUNTA (ZONA CAÑAVERAL) UNA MOTOCICLETA 110 CC, ABANDONADA Y SE HABÍA RETIRADO, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL FORMAL SECUESTRO DEL RODADO Y TRASLADO HASTA JEFATURA, CON CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, COMO ASI TAMBIÉN CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE DOS MENORES DE 16 Y 17 AÑOS DE EDAD, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A SUS PROGENITORES, INICIÁNDOSE ACTUACIONES PARA ESTABLECER PROCEDENCIA Y PROPIEDAD.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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