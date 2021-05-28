SE RECUPERÓ UN CARRO SUSTRAÍDO EL 25 DE MAYO
UN VECINO DOMICILIADO EN CALLE CHACABUCO AL 600 DE LA CIUDAD DE COLÓN, EN HORAS DE LA MADRUGADA LE SUSTRAJERON SU CARRO DE TRABAJO, EL MISMO ES USADO PARA SU OFICIO DE CARPINTERO. A RAÍZ DE ESTO SE INICIÓ UN LEGAJO DE INVESTIGACIÓN LAS QUE DIERON SUS FRUTOS PUDIENDO SER RECUPERADO EN LA VECINA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, EN EL CASCO URBANO.
EN POSESIÓN DE UN MASCULINO, JOVEN DE 25 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE MORENO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES), RESIDENTE HACE UNOS MESES EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ.
SE DIO AVISO A LA FISCALÍA EN TURNO, QUIEN DISPUSO LA ENTREGA INMEDIATA DEL ELEMENTO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO A SU PROPIETARIO Y EL TRASLADO DE ESTE JOVEN A LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, SIENDO CORRECTAMENTE IDENTIFICADO EN LA SECCIÓN ANTECEDENTES PERSONALES, QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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