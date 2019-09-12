SE RECUPERÓ TRES BATERÍAS DE AUTOS QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDAS
EN EL PRIMER PROCEDIMIENTO, PERSONAL POLICIAL DE LA SECCIÓN ROBOS Y HURTOS, DEPENDIENTES DE LA DIV. INVESTIGACIONES, LUEGO DE REALIZAR RECORRIDAS EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE COLON, EN INMEDIACIONES DE LAS PILETAS DE DECANTACIÓN, LOCALIZARON UNA BATERÍA MARCA ZENITH, DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA POR UN CIUDADANO EN COLON. SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE LA MISMA CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON. POR ESTE HECHO UN JOVEN ESTA SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE.
EN LA MISMA ZONA DE LA CIUDAD SE OBSERVÓ ENTRE LAS MALEZAS DOS BATERÍAS MÁS QUE SON COINCIDENTES A DOS HECHOS DIFERENTES OCURRIDOS EN POCOS DÍAS DE DIFERENCIA. ESTOS ELEMENTOS FUERON FORMALMENTE SECUESTRADOS.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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