SE RECUPERÓ MOTO SUSTRAIDA
EN EL DÍA DE LA FECHA PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN PROCEDIÓ A REALIZAR EL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN, MODELO ENERGY 110 CC. DE COLOR NEGRA, LA CUAL FUERA SUSTRAÍDA EN FECHA 10/12/2021 DE LA INTERSECCIÓN DE CALLES BV. GALLIARD Y PIAMONTE DE ESTA CIUDAD. EN ESE CONTEXTO A LA FECHA SE HABÍAN REALIZADO DIVERSAS TAREAS INVESTIGATIVAS QUE DABAN CUENTA DE LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE UN MASCULINO QUE SERÍA DE OTRA CIUDAD, QUIEN HABRÍA CONTADO CON LA COLABORACIÓN DE PERSONAS DE ESTA LOCALIDAD, LOGRANDO CON DICHA INFORMACIÓN ESTABLECER EL LUGAR PRECISO DÓNDE SE ENCONTRABA EL RODADO.
DE ESTA MANERA DICHA INVESTIGACIÓN PERMITIÓ LLEGAR A UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE MITRE, DÓNDE MEDIANTE ACTA DE PROCEDIMIENTO Y CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA LOCAL SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DEL MOTOVEHÍCULO DE INTERÉS. EL FISCAL EN TURNO, DISPUSO QUE EL RODADO SEA ENTREGADO A SU PROPIETARIO MEDIANTE ACTA DE ESTILO Y SE CONFECCIONEN LAS ACTUACIONES DE RIGOR EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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