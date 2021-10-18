SE RECUPERÓ MOTO SUSTRAÍDA EN VILLA ELISA
EN HORAS DE LA TARDE DE ESTE DOMINGO 17, SE INICIARON ACTUACIONES PRELIMINARES EN RELACIÓN A DENUNCIA RADICADA SEDE DE COMISARÍA VILLA ELISA, POR PARTE DE UNA VECINA, QUIEN DABA CUENTA DE LA SUSTRACCIÓN DE SU MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO AXIS, DE 90CC, LA CUAL HABÍA DEJADO ESTACIONADA EN LA VEREDA DE SU DOMICILIO SITO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE SAN MARTÍN AL 1000 DE LA CIUDAD JARDÍN. AHORA BIEN, A ÚLTIMA HORA DEL DÍA, PERSONAL POLICIAL DE DICHA COMISARIA, TRAS UN ARDUO TRABAJO INVESTIGATIVO, LOGRA DETERMINAR QUE LOS INVOLUCRADOS EN EL HECHO, SERIAN DOS JOVENES DE ALREDEDOR DE 18 AÑOS DE EDAD, DE SEXO MASCULINO; PUDIENDO RECUPERAR EL RODADO Y SER ENTREGADO POSTERIORMENTE A LA DAMNIFICADA.SE INFORMO A LA FISCALIA EN TURNO A CARGO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD.-
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