SE RECUPERÓ MOTO ROBADA
A RAIZ DE UNA DENUNCIA RADICADA EN LA MADRUGADA DEL VIERNES POR UNA JOVEN DE LA CIUDAD DE COLON, DONDE MANIFIESTA QUE LE SUSTRAJERON UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN, DE COLOR ROJA, MODELO ENERGY.
EN EL DIA DE HOY, EN HORAS DE LA TARDE PERSONAL POLICIAL DE COMANDO RADIOELÉCTRICO RECEPCIONÓ UN LLAMADO TELEFÓNICO DANDO CUENTA QUE DICHO RODADO SE ENCONTRABA EN CALLE CONTE GRAND, ZONA NORTE DE NUESTRA CIUDAD.
EFECTIVOS PROCEDEN A REALIZAR UN RASTRILLAJE POR ZONA ESPECÍFICA DEL BARRIO DE ANTES MENCIÓN DE LA CIUDAD DE COLON, ENTRE ARBUSTOS Y PASTIZALES DE UN BALDÍO, DONDE SE PRODUJO EL HALLAZGO DE UNA MOTO. SE LE EFECTUARON LAS PERICIAS RESPECTIVAS POR PERSONAL IDÓNEO CONSTATÁNDOSE QUE SE TRATA DEL RODADO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO. SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DEL MISMO Y LUEGO DE CUMPLIMENTAR LOS PASOS LEGALES RESPECTIVOS POR DISPOSICIÓN DE LA FISCAL EN TURNO, DRA. MARIA NOELIA BATTO, FUE ENTREGADA A SU PROPIETARIA. SE PROSIGUEN TAREAS INVESTIGATIVAS PARA DAR CON ÉL O LOS POSIBLES AUTORES DE LA SUSTRACCIÓN.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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