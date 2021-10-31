SE RECUPERÓ MOTO ROBADA EN SAN JOSÉ
MADRUGADA DE LA FECHA, ALREDEDOR DE LAS 01:00 HORAS PERSONAL POLICIAL QUE EFECTUABA RECORRIDAS PREVENTIVAS, DIVISA UNA MOTO MARCA CORVEN, 110CC, DE COLOR ROJA Y NEGRA, SIN DOMINIO COLOCADO ESTACIONADA EN LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE UNA ESTACION DE SERVICIO, SITO EN CALLES MITRE E IRIGOYEN; QUE CONSULTANDO CON TESTIGOS DEL LUGAR MANIFESTARON QUE UN MASCULINO, JOVEN LA HABRIA DEJADO Y POSTERIORMENTE SE HABRIA RETIRADO CORRIENDO.
ANTE TAL SITUACIÓN SE VERIFICÓ DICHO RODADO EN LO QUE RESPECTA A NÚMERO DE MOTOR Y CUADRO Y SE ESTABLECIÓ QUE DICHA MOTOCICLETA FUE SUSTRAÍDA EN ESA LOCALIDAD, EL DÍA 25 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO DE CALLE LOS NARANJOS, PROPIEDAD DE UNA JOVEN SAN JOSESINA. SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO A CARGO DE LA DRA. MARIA NOELIA BATTO QUIEN DISPUSO EL SECUESTRO PREVENTIVO DEL RODADO Y POSTERIOR ENTREGA A SU PROPIETARIA.-
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