SE RECUPERÓ MOTO ROBADA
A RAÍZ DE UNA DENUNCIA RADICADA POR UN CIUDADANO, DE 29 AÑOS DE EDAD, QUIEN FUERA VÍCTIMA DE LA SUSTRACCIÓN DE SU MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO CRYPTON, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA. LUEGO DE TAREAS INVESTIGATIVAS, CENTRADAS EN EL CHEQUEO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PRIVADAS Y MUNICIPALES, SE ESTABLECIÓ LA ZONA DEL BARRIO LOS BRETES DONDE PODRÍA SER LOCALIZADA, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO AL HALLAR EL RODADO ABANDONADO NOTÁNDOSE LA FALTANTES DE PARTES, MONTÁNDOSE UN OPERATIVO DE RASTRILLAJE EN LA ZONA MINUCIOSAMENTE HASTA DAR CON LOS PLASTICOS, BATERIA, CARBURADOR, TOMA DE AIRE Y DEMÁS PARTES PROCEDIÉNDOSE AL SECUESTRO DE LAS MISMAS. SIMULTÁNEAMENTE UN VECINO DE VILLA ELISA SE CONTACTÓ CON PERSONAL POLICIAL DADO QUE
EN SU DOMICILIO LE HABÍAN DEJADO DOS RUEDAS COMPLETAS DE MOTO, CONSTITUIDOS EN CALLE SUPREMO ENTRERRIANO SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO; SIENDO ENTREGADO A SU DUEÑO.
INTERVIENE FISCALÍA DE COLÓN DONDE DE CURSO INFORME DE DOS MASCULINOS JÓVENES COMO POSIBLES AUTORES DEL HECHO QUE SE INVESTIGA.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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