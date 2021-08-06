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SE RECUPERÓ MOTO ROBADA

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EN LA FECHA, ALREDEDOR DE LAS 13:30 HORAS, SE TOMÓ CONOCIMIENTO A RAÍZ DE UNA LLAMADO TELEFÓNICO AL COMANDO RADIOELÉCTRICO, QUE EN UNA PROPIEDAD DE CALLE GIRARD AL 300, HABRÍA UNA MOTOCICLETA, QUE HABRÍA SIDO SUSTRAÍDA EN LA MADRUGADA DE ESTE JUEVES.

EFECTIVOS POLICIALES SE HACEN PRESENTES EN EL LUGAR, PUDIENDO CONSTATAR LA VERACIDAD DE LO INFORMADO, ENTREVISTANDOSE CON UNA FEMENINA JOVEN DUEÑA DE CASA, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU FINCA HABÍA UNA MOTO DESARMADA.

SE DIO INTERVENCIÓN A LA FISCALÍA EN TURNO A CARGO DE LA DRA. MARIA NOELIA BATTO, QUIEN DISPUSO QUE SE REALICEN LOS ACTUADOS DE RIGOR Y POSTERIORMENTE SE PROCEDA AL FORMAL SECUESTRO DE LA MOTOCICLETA BAJO ACTA DE ESTILO, PARA LUEGO SER ENTREGADA A SU PROPIETARIA.-

 

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

 

 

 

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