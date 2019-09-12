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SE RECUPERO ELEMENTOS SUSTRAÍDOS EN LA ESCUELA LAZARINA LAMBERT

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EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LAZARINA LAMBERT, LUEGO DE DILIGENCIAS LLEVADAS A CABO PERSONAL POLICIAL DE LA SECCIÓN ROBOS Y HURTOS, DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES, DE ESTA JEFATURA, PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE:

UN PARLANTE MEDIANO, COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE CARGA USB, CABLES DE ALIMENTACIÓN, CONTROL REMOTO

UNA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA, CON SU RESPECTIVO CARGADOR

UNA CÁMARA DIGITAL COLOR NEGRA

GOLOSINAS VARIAS ENTRE LAS QUE SE DIFERENCIAN

ELEMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS Y ESTABAN EN PODER DE UNA FEMENINA DE 35 AÑOS DE EDAD, MADRE DE UN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD, DE QUIEN SE SOSPECHA SERIA EL PRESUNTO AUTOR DEL HECHO.

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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