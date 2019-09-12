SE RECUPERO ELEMENTOS SUSTRAÍDOS EN LA ESCUELA LAZARINA LAMBERT
EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LAZARINA LAMBERT, LUEGO DE DILIGENCIAS LLEVADAS A CABO PERSONAL POLICIAL DE LA SECCIÓN ROBOS Y HURTOS, DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES, DE ESTA JEFATURA, PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE:
UN PARLANTE MEDIANO, COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE CARGA USB, CABLES DE ALIMENTACIÓN, CONTROL REMOTO
UNA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA, CON SU RESPECTIVO CARGADOR
UNA CÁMARA DIGITAL COLOR NEGRA
GOLOSINAS VARIAS ENTRE LAS QUE SE DIFERENCIAN
ELEMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS Y ESTABAN EN PODER DE UNA FEMENINA DE 35 AÑOS DE EDAD, MADRE DE UN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD, DE QUIEN SE SOSPECHA SERIA EL PRESUNTO AUTOR DEL HECHO.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415