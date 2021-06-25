SE RECUPERÓ ELEMENTO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO
A RAÍZ DE DENUNCIA RADICADA EN COMISARÍA SAN JOSÉ Y LUEGO DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL, A CARGO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD. SE REALIZÓ ORDEN DE ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ.
EN LA VIVIENDA, HABITADA POR UN CIUDADANO DE 38 AÑOS DE EDAD, SE LOGRÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UN CARGADOR DE BATERÍAS DE COLOR ROJO Y CELESTE SI MARCA VISIBLE, CON SUS CARACTERÍSTICAS PINZAS, ELEMENTO QUE GUARDA RELACIÓN CON LA CAUSA QUE SE INVESTIGA. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR QUEDANDO EL MASCULINO SUPEDITADO A LA CAUSA.-
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