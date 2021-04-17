SE RECUPERÓ CELULAR DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO
EN HECHO DELICTIVO COMETIDO EL DÍA VIERNES 19 DE MARZO DEL CTE. AÑO, CUANDO UNA VECINA CAMINABA POR AVENIDA QUIROZ, Y ABORDADA POR UNA PAREJA QUE SE CONDUCÍAN EN UNA MOTO, LE SUSTRAEN SU CELULAR. (MODALIDAD CONOCIDA COMO ARREBATO).
ESTE SÁBADO, EN HORAS DE LA TARDE PERSONAL POLICIAL DE LA JEFATURA COLÓN EN CONJUNTO CON PERSONAL DE LA JEFATURA DPTAL URUGUAY, REALIZARON AVERIGUACIONES Y EN UNA ARDUA TAREA INVESTIGATIVA DIO COMO RESULTADO LA RECUPERACIÓN DEL TELÉFONO CELULAR MARCA SAMSUNG, COLOR GRIS, DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO, EL QUE SE ENCONTRABA EN POSESIÓN DE UNA FEMENINA JOVEN DE 30 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Y QUE LO HABRÍA COMPRADO POR LAS REDES SOCIALES “FACEBOOK”. SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO. INTERVIENE FISCALÍA COLON A CARGO DE LA DRA. BATTO MARÍA NOELIA.-
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