SE RECUPERÓ CELULAR DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO
A RAÍZ DE UNA DENUNCIA RADICADA EL PASADO 07 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN COMISARÍA VILLA ELISA POR UN VECINO, EMPLEADO DE UNA EMPRESA AVÍCOLA LOCAL, QUIEN MANIFIESTA QUE LE SUSTRAJERON SU TELÉFONO CELULAR, MARCA MOTOROLA , MODELO G20 COLOR AZUL CON FUNDA NEGRA. TAREAS INVESTIGATIVAS LLEVADAS ADELANTE CONDUJERON A UNA FEMENINA, DE 36 AÑOS DE EDAD, QUIEN TENÍA EL APARATO EN SU PODER ADUCIENDO A LOS POLICÍAS QUE LO HABÍA ADQUIRIDO A BAJO COSTO A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD. EL PERSONAL INTERVINIENTE CONSTATÓ QUE SE TRATABA DEL ELEMENTO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO.
SE INFORMÓ A LA FISCAL EN TURNO DRA. MICAELA DI PRETORO QUIEN DISPUSO LA ENTREGA DEL EFECTO RECUPERADO A SU PROPIETARIO.
EN RELACIÓN A ESTE HECHO FUE IDENTIFICADO UN CIUDADANO DE 32 AÑOS DE EDAD, COMO SUPUESTO AUTOR DEL HECHO, QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA.
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