SE RECUPERÓ BICICLETA SUSTRAÍDA DE ESCUELA TÉCNICA 6 SAN JOSÉ
A RAÍZ DE DENUNCIA DE UN ALUMNO EL DIA JUEVES POR LA MAÑANA DONDE DABA CUENTA LA SUSTRACCIÓN DE UNA BICICLETA MARCA GIANT, COLOR AZUL RODADO 26 DEL INTERIOR DE LA ESCUELA TÉCNICA 6 SAN JOSÉ. PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA DE ESA LOCALIDAD, REALIZÓ DIVERSAS AVERIGUACIONES Y RELEVAMIENTOS DE CÁMARA DE SEGURIDAD DE VECINOS, DONDE SE PUDO OBSERVAR UN MASCULINO JOVEN, EL CUAL ESTARÍA INVOLUCRADO EN EL HECHO INVESTIGADO. DE ESTA MANERA EFECTIVOS POLICIALES, SE DIRIGIERON A LA CASA DEL PROGENITOR DONDE SE PUDO OBTENER LA INFORMACIÓN DONDE ESTARÍA EL RODADO CONDUCENTES A ZONA SUR, TERRENO BALDÍO DONDE SE ENCONTRABA ESCONDIDA EN PASTIZALES. SEGUIDO SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE LA BICICLETA Y POSTERIOR ENTREGA A SU DUEÑO. TOMÓ INTERVENCIÓN FISCALÍA COLON QUIEN DISPUSO DILIGENCIAS DE RIGOR E INFORME DE IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE AUTOR DEL HECHO QUE SERÍA MENOR DE EDAD.
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