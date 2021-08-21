SE RECUPERÓ BICICLETA DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA
A RAIZ DE UNA DENUNCIA RADICADA EL PASADO 17 DE AGOSTO DEL CORRIENTE, POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUE FUE VICTIMA DE LA SUSTRACCION DE UNA BICICLETA MARCA TOTEM, DE COLOR AZUL, RODADO 27,5 CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY.
PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES LUEGO DE TAREAS INVESTIGATIVAS Y AVERIGUACIONES POR LAS REDES SOCIALES DONDE UN SUJETO PUBLICÓ LA VENTA DEL RODADO CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LA DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA PUDIENDO DAR DE FORMA EXITOSA CON EL RODADO EN CUESTIÓN. POSTERIORMENTE SE DIO CONOCIMIENTO AL FISCAL EL TURNO DR. ALEJANDRO PERROUD QUIEN DISPUSO AL FORMAL SECUESTRO DEL RODADO Y LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO COMO ASÍ TAMBIÉN LA ENTREGA DEL RODADO A SU PROPIETARIO.-
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