SE RECUPERÓ AUTOMÓVIL DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO
PERSONAL DE COMISARIA VILALA ELISA ALREDEDOR DE LAS 06:30 HORAS, TOMO CONOCIMIENTO DE LA SUSTRACCION DE UN VEHICULO, MARCA CHEVROLET CORSA CLASICC, DE COLOR AZUL, 5 PUERTAS, EN RUTA PROVINCIAL 130 A LA ALTURA DEL KM 20, DONDE UNA VECINA DABA CUENTA QUE EL RODADO HABIA SIDO SUSTRAIDO DE SU GARAGE.
EN FORMA RÁPIDA SE MONTÓ UN OPERATIVO DE BÚSQUEDA EN TODO EL DEPARTAMENTO Y LUEGO DE UNOS MINUTOS PUDO SER LOCALIZADO EN UNA CALLE PÚBLICA EN INMEDIACIONES DEL CEMENTERIO LOCAL, EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN, PROCEDIÉNDOSE AL SECUESTRO PARA SU POSTERIOR ENTREGA A SU PROPIETARIA.
CONTINUANDO CON LA BÚSQUEDA DEL POSIBLE AUTOR DEL HECHO FUE LOCALIZADO EN COLONIA VÁSQUEZ, UN MASCULINO, JOVEN, DE 21 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN LA CLARITA; EL CUAL POR AVERIGUACIONES Y TAREAS INVESTIGATIVAS SERÍA COINCIDENTE EN CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE VESTIMENTA COMO POSIBLE AUTOR DEL ROBO DEL AUTO MENCIONADO.
INFORMANDO A LA FISCALÍA EN TURNO DISPUSO EL TRASLADO A DEPENDENCIA POLICIAL PARA UNA CORRECTA IDENTIFICACIÓN, QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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