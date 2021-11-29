SE RECUPERARON HERRAMIENTAS ROBADAS.
EN LA TARDE DE LA FECHA , ALREDEDOR DE LAS 16:30 HORAS ,PERSONAL POLICIAL SE ENTREVISTO CON UN VECINO DE LA ZONA NORTE DE ESTA CIUDAD, QUIEN INFORMÓ HABER ADQUIRIDO HERRAMIENTAS A BAJO COSTO A UN DESCONOCIDO TRATÁNDOSE DE UNA AMOLADORA MARCA MOTOMEL Y UNA MOTOSIERRA MARCA BRUTE, INICIÁNDOSE DE INMEDIATO CON LAS TAREAS INVESTIGATIVAS QUE CONCLUYERON CON LA LOCALIZACIÓN DE UN CIUDADANO DE 44 AÑOS CON DOMICILIO EN CALLE ALBERDI AL 100 QUIEN ADUJO HABER SIDO VÍCTIMA DE LA SUSTRACCIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE SU VEHÍCULO PARTICULAR.
FINALIZADO LOS TRÁMITES Y CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN JUDICIAL LOS MISMOS FUERON RESTITUIDOS A SU PROPIETARIO.
SE PROSIGUEN CON LAS TAREAS INVESTIGATIVAS A FIN DE LOGRAR LA IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE AUTOR DEL HECHO QUE HOY NOS OCUPA.-
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