SE RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS EN DOS HECHOS OCURRIDOS EN COLON
EN RELACIÓN A UN HECHO OCURRIDO EL DÍA MARTES EN LA MADRUGADA, EN UN LOCAL COMERCIAL UBICADO SOBRE CALLE SAN MARTIN DE ESTA CIUDAD, LUGAR DONDE INGRESARON ROMPIENDO UNA VIDRIERA Y SUSTRAJERON DE UN PERCHERO LINDANTE, UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE REMERAS DEPORTIVAS. ATENTO A ESTO LUEGO DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS POR PERSONAL DE SECCIÓN ROBOS Y HURTOS DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE ESTA DEPARTAMENTAL, SE LOGRÓ LOCALIZAR MÁS DE CINCUENTA CAMISETAS QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDAS DEL LOCAL QUE ESTABAN EN VARIOS DOMICILIOS EN DONDE SE DOMICILIAN LOS SUPUESTOS AUTORES DEL ILÍCITO QUIENES SON MENORES DE EDAD. SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTAS PRENDAS ACTUÁNDOSE CON CONOCIMIENTO Y DIRECTIVAS DE LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DIPRETORO, QUIEN ORDENO LA ENTREGA DELAS MISMAS A SU PROPIETARIA.
EN VIRTUD DE ACTUACIONES INICIADAS A RAÍZ DE UNA DENUNCIA POR LA SUSTRACCIÓN DE ELEMENTOS EN PERJUICIO DE UN CIUDADANO, DOMICILIADO EN COLON, PERSONAL DE DECISIÓN INVESTIGACIONES ABOCADOS A LA TAREA INVESTIGATIVA, REALIZARON DIVERSAS DILIGENCIAS Y DE ESTA MANERA LOGRAN EL FORMAL SECUESTRO DE UNA AMOLADORA MARCA BLACK AND DEKER, ELEMENTO QUE SE ENCONTRÓ DE UN DOMICILIO DONDE HABITA UNA FEMENINA A DE 42 AÑOS DE EDAD, QUIEN MENCIONO QUE ESTA HERRAMIENTA FUE ENTREGADA POR UN MASCULINO DE 36 AÑOS DE EDAD. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES RESPECTIVAS A CARGO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, QUEDANDO SUPEDITADOS A LA CAUSA ESTAS DOS PERSONAS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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