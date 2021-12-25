SE RECUPERARON ELEMENTOS ROBADOS
EN VILLA ELISA:
RELACIONADO CON UNA DENUNCIA RADICADA EN COMISARIA VILLA ELISA, EN EL DIA DE LA FECHA POR UNA VECINA, CONSISTENTE EN LA SUSTRACCION POR PARTE DE DESCONOCIDO-S, DE UNA BICICLETA PLAYERA, RODADO 26, DE COLOR CELESTE Y UNA GARRAFA DE 15 KG. SIENDO LAS 14.00 HORAS, CIRCUNSTANCIAS EN QUE PERSONAL DE DICHA DEPENDENCIA SE HALLABA DE RECORRIDA EN MÓVIL POLICIAL, OBSERVAN A TRES MASCULINOS PINTANDO UNA BICICLETA CON COLOR BLANCO. AL DETENER LA MARCHA DEL MÓVIL UNO DE ELLOS SALIÓ CORRIENDO DEL LUGAR, MIENTRAS QUE LOS DOS RESTANTES SE QUEDARON ALLÍ. ESTAS DOS PERSONAS RESULTARON SER MENORES DE EDAD Y FUE VERIFICADO QUE LA BICICLETA SERÍA LA SUSTRAÍDA. EN CUANTO A LA GARRAFA FUE LOCALIZADA EN UN COMERCIO PARA SU VENTA.
SE INFORMÓ A LA FISCAL EN TURNO, QUIEN DISPUSO EL FORMAL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS Y QUE LUEGO DE LOS TRÁMITES DE RIGOR SEAN ENTREGADOS A SU PROPIETARIA. EN CUANTO A LOS MENORES SE DIO INTERVENCIÓN A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES Y LUEGO FUERON ENTREGADOS A SUS PROGENITORES BAJO ACTA DE ESTILO, QUEDANDO SUPEDITADOS A LA CAUSA.
EN COLÓN:
PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE COLÓN, PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UNA AMOLADORA, COLOR ROJO, SIN MARCA VISIBLE Y UN COMPRESOR PARA FUMIGAR. ESTOS ELEMENTOS HABÍAN SIDO OFERTADOS A LA VENTA MEDIANTE REDES SOCIALES A UN MUY BAJO COSTO Y ESTABAN EN PODER DE UN MENOR DE EDAD (16 AÑOS). DURANTE EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE CONSTATA ADEMÁS QUE ESTABA OFRECIENDO EN LAS MISMAS CONDICIONES, UNA BORDEADORA COLOR BLANCA Y AZUL Y UN REFLECTOR DE LUCES LED, COLOR NEGRO DE 20 W. TAREAS INVESTIGATIVAS LLEVADAS A CABO CONDUCIRÍA QUE HAY OTRO MENOR INVOLUCRADO EN EL HECHO.
TODO LO RECUPERADO ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADO CON UNA DENUNCIA RADICADA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO POR HURTO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO. SE INFORMÓ A LA FISCALÍA EN TURNO, DESDE DONDE SE DISPUSO QUE LUEGO DE LOS TRÁMITES PERTINENTES LOS ELEMENTOS SEAN ENTREGADOS A SU PROPIETARIA. EN CUANTO AL MENOR SE CUMPLIMENTARON LOS PASOS LEGALES CORRESPONDIENTES Y QUEDÓ SUPEDITADO A LA CAUSA EN TRÁMITE. –
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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