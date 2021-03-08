SE RECUPERARON DOS CUBIERTAS QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDAS
A RAÍZ DE UN HECHO DELICTIVO OCURRIDO EL DÍA JUEVES 04 DEL CORRIENTE MES Y AÑO, LUEGO DE UNA TAREA INVESTIGATIVA A CARGO DEL PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DEPENDIENTES DE ESTA JEFATURA, EN EL DÍA DE HOY SE LOGRÓ ESTABLECER LA UBICACIÓN DE DOS CUBIERTAS RODADO 13 QUE ESTABAN EN UN DOMICILIO DE CALLE RÍO IGUAZÚ EN PODER DE UN MASCULINO DE 36 AÑOS DE EDAD, QUIEN LAS HABÍA ADQUIRIDO A UN BAJO COSTO, COMPARÁNDOLAS A UN SUJETO. CON CONOCIMIENTO DEL AGENTE FISCAL DR ALEJANDRO PERROUD DE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTOS ELEMENTOS, EN TANTO ESTAS PERSONAS QUEDAN SUPEDITADAS A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE, PROSIGUIÉNDOSE CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR.
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