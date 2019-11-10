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SE RECUPERA MOTO SUSTRAÍDA EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

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PERSONAL DE GUARDIA DE DIV. INVESTIGACIONES, REALIZANDO RECORRIDAS JURISDICCIONALES, LOGRO RECUPERAR UNA MOTO QUE HABÍA SIDO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA EN MARZO DE ESTE AÑO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. ESTE RODADO FUE ENCONTRADO ESTACIONADO FRENTE A UN DOMICILIO DE BARRIO SANTA TERESITA. SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO CON CONOCIMIENTO DE LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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