SE RECUPERA MOTO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA
A RAIZ DE UNA DENUNCIA RADICADA EN ESTA JEFATURA DPTAL POR UNA CIUDADANA EL 15 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO, DONDE MANIFIESTA LA SUSTRACCION DE UNA MOTOCICLETA MARCA MONDIAL, MODELO 110 CC, DE COLOR AZUL, SE HACE PRESENTE EN LA TARDE DE HOY EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL PARA INFORMAR A LOS EFECTIVOS QUE HABRIA VISTO EL RODADO EN MENCION EN UN DOMICILIO CERCANIAS DE CALLE TUCUMAN AL 500. ES ASÍ QUE PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN EL LUGAR Y SE ENTREVISTARON CON UNA MUJER DE 45 AÑOS DE EDAD, QUE TENÍA EN SU PODER LA MOTO, QUE LUEGO DE SER VERIFICADA EN LO QUE RESPECTA A NÚMERO DE DOMINIO MOTOR Y CUADRO, POR PERSONAL IDÓNEO DEL ÁREA DE PLANTA VERIFICADORA COLON, RESULTÓ SER LA DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA.
SE DIO INTERVENCIÓN A LA FISCALÍA EN TURNO, QUIEN ORDENÓ EL FORMAL SECUESTRO Y FINALIZADOS LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, SE EFECTIVIZÓ SU ENTREGA A SU PROPIETARIA.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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