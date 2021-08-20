SE RECUPERA MOTO CON PEDIDO DE SECUESTRO
EN LA VÍSPERA, ALREDEDOR DE LAS 20:30 HORAS PERSONAL POLICIAL DE COMANDO RADIOELÉCTRICO Y MOTORIZADA SE ENCONTRABA DE RECORRIDAS JURISDICCIONAL, CUANDO OBSERVA SOBRE CALLE JUAN MANUEL DE ROSAS UNA MOTO ABANDONADA. POR TAL MOTIVO EFECTIVOS POLICIALES PROCEDEN A CONSTATAR LOS DATOS DEL RODADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR (RNPA) LO CUAL PERMITE SABER QUÉ SE TRATA DE UNA MOTO HONDA WAVE, COLOR BORDO, LA CUAL REGISTRA PEDIDO DE SECUESTRO POR LA JEFATURA DEPARTAMENTAL VILLAGUAY POR S/ DELITO DE HURTO.
INFORMANDO A LA FISCALÍA EN TURNO DE COLON, DISPUSO EL FORMAL SECUESTRO DE LA MOTO, QUEDANDO DEPOSITADA EN JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON.
SE INICIÓ UN LEGAJO DE INVESTIGACIÓN A EFECTOS DE PODER ESTABLECER Y DETERMINAR REAL TITULAR REGISTRAL.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415