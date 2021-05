Se realizó una ofrenda para conmemorar la Revolución de Mayo

El Presidente Municipal y el Vice depositaron las flores en el busto que conmemora a Manuel Belgrano

Este martes 25 de mayo de 2021, al no poder realizarse actos debido a las nuevas disposiciones del DNU nacional, la Municipalidad de Colón llevó a cabo una ofrenda floral en el busto que conmemora a Manuel Belgrano al conmemorarse el 211º Aniversario de la Revolución de Mayo. La realizaron el Presidente Municipal José Luis Walser y el Vicepresidente Municipal Ramiro Favre en la plaza Washington.

La gesta de mayo concluyó en la constitución de la Primera Junta de Gobierno que destituyó al virrey español iniciando así el proceso para la definitiva independencia Argentina en 1816.

Desde la Dirección Municipal de Cultura de Colón también se realizó una adhesión con una reseña a cargo de Daniel Fatila, persona no vidente, y “La Zamba del Laurel” interpretado por un grupo de baile de la Asociación Síndrome de Down “No Me Olvides”. Puede verse en Youtube en la cuenta oficial Cultura en Línea.

