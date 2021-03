Se realizó la segunda jornada semanal de vacunación a mayores

Se cumplió con normalidad este miércoles la segunda jornada de esta semana destinada a la vacunación de adultos mayores con la última partida de dosis recibidas por parte del Ministerio de Salud de la Provincia. La actividad se desarrolló en el Centro de Educación Física, con intervención de profesionales de los centros de salud municipales y provinciales.

El secretario de Salud de la Municipalidad, Miguel Toledo, explicó que “se trabaja en conjunto con el Hospital Justo José de Urquiza, que se encarga de la coordinación y distribución de vacunas, y la Municipalidad aporta la logística del primer nivel sanitario”.

Toledo detalló que, tras conocerse hace unos días que llegarían 800 vacunas, se contactó telefónicamente a cada persona adulta mayor para saber si podían acercarse al CEF o no. Esto se debe a que existen tres modalidades de vacunación: quien puede asistir normalmente al Centro, quien puede llegar pero no bajarse del auto y quienes no pueden movilizarse, por lo cual son vacunados en sus casas. Esta última modalidad se realizará este jueves. Esta semana se vacunó a quienes tienen de 80 a 87 años.