Se realizó el acto homenaje a Enriqueta Morera en la calle que lleva su nombre.

Encabezado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante Ricardo Vales, acompañado por las concejalas Graciela Guerrero, Evelyn Viganoni y los concejales Aldo Montañana y Carlos Dutra y los secretarios de Gobierno Juan Martín Garay y de Salud Miguel Toledo se realizó el acto homenaje a la locutora, docente y escritora Enriqueta Erminda Morera, en la calle de la ciudad – que según establece la ordenanza N°10.782 – lleva su nombre. Participaron del acto familiares y amigos que la recordaron a través de un emotivo video, para luego descubrir el cartel nomenclador de la calle.

El presidente del Concejo Deliberante Ricardo Vales compartió las primeras palabras alusivas diciendo «…este es un acto de agradecimiento que nuestra ciudad le brinda a Queta Morera como una de sus hijas predilectas… pensaba cuáles serían las palabras apropiadas por el enorme significado que le daba a las palabras y a Su palabra. Pude observar mientras participaba en el armado de este homenaje, del enorme cariño y admiración, del agradecimiento que ella logró y logra despertar en quienes la rodearon y eso define la persona que Queta era, permítanme entonces no despedirla porque seguirá estando entre nosotros, pero si recordarla y homenajearla con una palabra en común que escuché repetirse en los muchos que la conocieron y que ella de una u otra forma fue parte de sus vidas, GRACIAS!. Gracias entonces Queta por habernos elegido, gracias por ser parte de nuestra comunidad, gracias por habernos enseñado y por haber vivido con tanta pasión.»

Luego como integrante del grupo de teatro Bojiganga y ex alumno del Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza compartió unas palabras Abelardo Santángelo quien expresó «…no tuve el privilegio de ser alumno de Queta, fue mi directora de teatro en el grupo Bojiganga, y hasta diría mejor que eso, fue mi Maestra, la que me inspiró, la que me animó, la que me supo dar cobijo… cada ensayo era un jolgorio y cada función un momento bendito y único…con su consejo me hice adulto y con su mirada siempre recobre la adolescencia…»

Al finalizar Victoria Bozzolo quien junto a familiares y amigos e integrantes del grupo Bojiganga impulsó el proyecto, fue invitada a compartir sus palabras «… quisiera rescatar una enseñanza de Queta que se remite a un recuerdo que tengo de la infancia, que coincide con lo que muchas personas mencionaron de Ella, el acto más trascendental de nuestras vidas es el de enseñar, entendiendo el saber como eso que vamos a legar a nuestros herederos… por eso la educación es el camino para alcanzar la felicidad humana aunque suene a utopía… en la vida de Queta creo hubo un secreto que ella misma lo ha revelado en todos los espacios que ha ocupado, y fue el de crecer humanamente para dar y compartir… Queta no podía evitar hacer feliz a la gente.»

Luego el presidente Ricardo Vales junto a los ediles realizaron entrega a los familiares, de la ordenanza N°10.782 que dispone asignar la nominación: “Enriqueta Erminda Morera” a la Calle Pública N° 202, entre calle Allais al sur finalizando contra el inmueble de partida provincial N° 51.806, al norte, teniendo proyección hacia la calle pública N° 326, encuadrada dentro del loteo Altos Las Quintas.

Al finalizar sus familiares descubrieron el cartel nomenclador que indica el nombre de Enriqueta Erminda Morera a una de las calles de nuestra ciudad; el cierre fue musical a cargo de Sandra Apeceche y Daiana Biondi interpretando «Honrar la Vida».

Enriqueta Morera falleció el 9 de enero de 2021, en Concepción del Uruguay, a los 86 años. Fue reconocida, ya en vida, como una de las más notables docentes de nuestra ciudad y como una de las narradoras relevantes, en especial a través de su aporte a la literatura y a la cultura. Hija dilecta de Concepción del Uruguay, sencilla y humilde en el trato con quienes la conocieron, se identificó con “La Histórica” hasta convertirse en una de sus íconos pedagógicos y culturales.

