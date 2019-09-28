Se realizó el acto de inauguración de la remodelaciones en el Parque Ferro
CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUTORIDADES, VECINOS E INSTITUCIONES, EN LA NOCHE DE ÉSTE VIERNES EL INTENDENTE BERTHET, DEJO INAUGURADA LA OBRA DEL PARQUE FERROCARRIL. EN LA OPORTUNIDAD DIRIGIO PALABRAS DE AGRADECIMIENTO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR EL TRABAJO REALIZADO, TAMBIEN AGRADECIÓ A LOS VECINOS E INSTO AL CUIDADO Y MANTENIMIENTO AL QUE TODOS DEBEMOS COMPROMETERNOS PARA TENER UNA CIUDAD CADA VEZ MAS LINDA Y DIJO SENTIRSE MUY FELIZ AL VER QUE LAS FAMILIAS DISFRUTAN DE LOS ESPACIOS RECUPERADOS POR SU GESTIÓN.
ÉSTE FUE EL SEGUNDO PARQUE QUE TUVO LA CIUDAD FUNDADO EN 1981…. SAN SALVADOR HA CRECIDO ENORMEMENTE DESDE ENTONCES, LA CIUDAD EN ESTOS ULTIMOS AÑOS GRACIAS AL COMPROMISO DE QUIENES GOBIERNAN; QUIENES HAN PROYECTADO Y CONCRETADO NUEVAS PLAZAS Y PARQUES.
TODOS FUIMOS TESTIGOS DE LA TRANSFORMACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS POR PARTE DE LA ACTUAL GESTION. PARQUES, PLAZAS AVENIDAS.
ES ASI QUE EL PRIMER PARQUE QUE TUVO NUESTRA CIUDAD, EL EVA PERON FUE RENOVADO TOTALMENTE Y HOY ES ORGULLO DE SAN SALVADOR.
PASEO LA FRATERNIDAD,PARQUE BARRIO CENTENARIO Y PANCHO RAMIREZ. Y PRONTO LA PLAZA 25 DE MAYO.
Y A 38 AÑOS DE SU INAUGURACION SE ENCARA LA TRANSFORMACION DEL PARQUE FERROCARRIL, CON IGUAL COMPROMISO, PRESERVANDO LA IDENTIDAD DEL BARRIO.
TODO CAMBIO GENERA INCERTIDUMBRE, TEMORES,DESCONFIANZA…… REFACCIONAR Y REACONDICIONAR EL PARQUE FERROCARRIL SE REALIZÓ CON VARIOS OBJETIVOS:
*Generar la mayor superficie posible de espacio verde público.
*Revalorizar la zona a través de mejoras, como la iluminación , mantenimiento, conservación, refacción y limpieza del espacio público, dirigida a elevar la calidad de vida de los vecinos.
*Promover la integración a través de actividades físicas, expresiones culturales, sociales, educativas, de recreación y POR SOBRE TODAS LAS COSAS INTEGRAR LA CIUDAD CON OBRAS.
ES COMPROMISO DE TODOS CUIDAR Y PRESERVAR CADA ESPACIO DE LA CIUDAD.
LA CIUDAD SOMOS TODOS.