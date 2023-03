Se realizará una Caminata por el Día Internacional del Síndrome Down

El grupo saldrá desde Plaza Washington hacia el puerto. El cierre será con música en vivo

Este jueves 23 de marzo se llevará a cabo una caminata en el marco del Día Internacional del Síndrome Down que se conmemoró el 21 de marzo. Es organizada por la Asociación Síndrome Down «No Me Olvides» y acompañada por la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad.

A las 17:30 hs., el grupo saldrá desde la Plaza Washington y se dirigirá al Puerto. El cierre será con música en vivo; Coro de niños del CGE, Pablo Verón, Andrea Morel, Mariela Delaloye, Cacho Gauna, Pipo Debra y Hernán Paz.