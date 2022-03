Se presentó la compañía «Las Ilusiones» con un excelente recital y baile inclusiva

El Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Colón organizó el evento junto a la Asociación No Me Olvides

La compañía de arte inclusivo «Las Ilusiones» se presentó en la Casa del Bicentenario de Colón el pasado domingo. El evento se dio en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down que se conmemora cada año el 21 de marzo, y estuvo organizado en conjunto por la Municipalidad de Colón a través del Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad y la Asociación de Síndrome de Down «No Me Olvides».

El público disfrutó de una serie de manifestaciones de arte que fusiona teatro, comedia musical, danza, canto y danza-teatro. La compañía expone sobre las barreras del tiempo, del espacio y del idioma permitiendo entender toda la diversidad. El grupo cree que nada más hay comunicante en la vida humana. Entienden, entonces, que las artes escénicas en su acción concreta y tangible es facilitador de la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos por medio de la acción para la comunicación.

El proyecto propone varios talleres artísticos formados por niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad; se propone que los participantes tengan la oportunidad de acceder a un espacio creativo, en el que puedan desarrollar habilidades y técnicas que potencien sus capacidades, y permitan el desarrollo y crecimiento personal; así como también el profesional.