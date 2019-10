Se presentó el “Coral del Histórico” en el marco de los 170 años del Colegio del Uruguay

El pasado viernes 18 de octubre, en consonancia con el 218° Aniversario del Natalicio del General Justo José de Urquiza, la Asociación de Ex Alumnos del Colegio del Uruguay, presentó el “Coral del Histórico” y el “Dúo a Tempo”.

La actividad comenzó a gestarse a principios de año, con motivo del 170° Aniversario del Histórico, donde los ex alumnos propusieron la realización del evento, recuperando una tradición de estar presentes en momentos importantes de la historia del Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza, siendo la última presentación del Coral del Histórico, en el año 1999 al celebrarse el sesquicentenario de la Institución.

En esta oportunidad se involucraron en la convocatoria lanzada por la Asociación, no solo ex coreutas del mismo y ex alumnos sino también alumnos y docentes actuales, ex docentes y familiares de alumnos, bajo la dirección de la profesora María de los Dolores Puga, quien cuenta con una vasta trayectoria al frente de distintos coros de la ciudad y región.

Presentación

El Coral, se presentó en el Salón de Actos “Alejo Peyret”, integrado por los coreutas: Arrigo Liliana, Arrigo Maite, Baron Graciela Susana, Benitez Lautaro Facundo, Benitez Macarena, Bonin Nora Susana, Borget Graciela, Caliba Luis Ramon, Diaz Julia Noemí, Diaz Lemos María Agustina, Estremero Josefina, Filipuzzi Maria Clara, Guionet Elsa, Iconicoff Ana Deli, Irel Hector Enrique, Kay Viviana, Lopez Ovidio, Mazucha Daniel, Morua Miriam, Niño Ruben Rafael, Noir Amalia, Quibus María, Salvagno Lilia, Suffo Marta, Viana Monica, Viana Silvia.

Además, la noche estuvo acompañada por invitados especiales: El Dúo a Tempo, integrado por Sebastián Amarillo en piano y Carlos Arrizabalaga en flauta traversa deleitaron a los asistentes con su música. El mismo, formado en 2015, realizó presentaciones en diversas salas de Entre Ríos y en la Escuela de Música “Celia Torrá” (UADER) de Concepción del Uruguay, donde ambos músicos residen y se desempeñan como profesores.

Al terminar la Gala, el Coral del Histórico junto al Dúo a Tempo, interpretaron la histórica Marcha del Colegio, un himno para los colegiales del pasado y del presente, que honra la memoria del Fundador, y la historia de esta Casa que es orgullo uruguayense.