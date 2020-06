Se normaliza el consumo de agua en barrio La Quilmes

Este jueves por la manana se normalizo el servicio de agua potable en barrio La Quilmes. Aun faltan detalles para dejar la caneria de agua en condiciones optimas.

El pasado lunes se rompio un cano de agua sobre calle Rivadavia antes de llegar a calle Almafuerte.

El trabajo se inicio a la manana y se trabajo sin parar hasta este jueves por la noche. Este viernes por la manana, se intentara colocar una pieza faltante para solucionar definitivamente el inconveniente. No obstante, desde la Coordinacion de Servicios Sanitarios se informo que el servicio sufrio una baja en su presion habitual pero no un corte en el suministro del servicio.

Personal y varias maquinas viales perteneciente a la municipalidad, trabajaron sin parar mas de 48 horas en el lugar tratando de dar una rapida respuesta a los vecinos.

Para este viernes, la rotura estara solucionada de no mediar inconveniente alguno.