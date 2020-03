Se mantiene la limpieza de los espacios publicos

Desde la Coordinación General de Servicios Públicos, se informó que durante estos días de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, guardias especiales de la municipalidad continúan con la limpieza de todas las plazas, parques y paseos. Con una cuadrilla que cuenta con todos los elementos de higiene necesarios para prevenir la enfermedad del Coronavirus.



El propio intendente Martín Oliva, recorrió los barrios y dialogó con trabajadores municipales y de las cooperativas que contribuyen a mantener limpia la ciudad. Los trabajadores le explicaron cuáles son los lugares en donde mayormente la gente arroja basura fuera de los contenedores y además – en su condición de médico – le preguntaron aspectos vinculados al Covid 19 y sobre su opinión ante la pandemia.

Cabe destacar que el Presidente Municipal recorre la ciudad de modo de contribuir en el control de quienes no cumplen con los lineamientos trazados a nivel nacional infringiendo la Ley y las propias dependencias municipales para llevar tranquilidad y dialogar con los empleados municipales que llevan adelante la labor de sostener los servicios en toda la ciudad.

Las autoridades procedieron a montar cuadrillas de poco tiempo y rotativas de modo de no exponer al personal municipal que diariamente atiende los servicios indispensables para mantener la limpieza de la ciudad.

El programa diario contempla el corte de césped y limpieza de tres espacios públicos constatando que todo se encuentre en orden, que no existan daños producidos por el vandalismo y que el sector eléctrico funcione correctamente.

Por otro lado, el Departamento de Electrotecnia realiza un trabajo continuo de hasta doce o quince horas diarias atendiendo cuestiones propias a las necesidades del Municipio y reclamos de los vecinos, además de contar una guardia las veinticuatro horas en caso de urgencias.

Sepelios limitados

A su vez, desde la Dirección de Cementerio dependiente de la misma Coordinación General, se informó que ante la eventualidad de público conocimiento y bajo el estricto control que se necesita en los sepelios, sólo se permitirá el ingreso de ocho personas por sepelio (familiares o allegados del fallecido).

Los cementerios de todo el país se encuentran arbitrando los mecanismos para restringir al máximo la cantidad de personas que ingresan a las necrópolis. Si bien, se trata de momentos difíciles para la familia, se trata además de momentos en el que virus se propaga con mayor facilidad a través de las lágrimas y las vías respiratorias.