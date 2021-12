Se intensifica en Colón la fumigación para el control de mosquitos

El área de Ambiente explicó que se busca reducir la población de mosquitos adultos

A partir de esta semana la Municipalidad de Colón intensifica las tareas de fumigación que ya se venían realizando, incorporando un sistema de microgota para complementar el trabajo con el equipo municipal de termoniebla.

Al respecto, el director de Ambiente Roberto Bergara comentó que se contrataron los servicios del Ingeniero Bioquímico Mariano Kurowski, reconocido profesional en la provincia de Entre Ríos.

“Contratamos este sistema de fumigación con microgota, para hacer una tarea complementaria a la que veníamos haciendo de termoniebla, además estamos colocando larvicidas en cunetas y haciendo limpieza para bajar la población de mosquitos adultos” señaló Roberto Bergara.

Por su parte Mariano Kurowski explicó que se utiliza un equipo Martiniani que genera gotas de ultra bajo volumen, lo que permite “generar mucha cantidad de gotas para encontrar al mosquito en vuelo”.

Este equipo se maneja por control remoto desde el vehículo, “de tal manera que podemos manejar la situación de presencia de público cortando la salida del líquido”.

Los productos a utilizar serán alternativos, haciéndolo en dos etapas, trabajando en horarios donde el mosquito está presente.

“Vamos a trabajar en un horario nocturno de las 4 hasta las 8 AM que vamos a utilizar un producto que es emulsionable específicamente formulado para mosquitos”.

“Luego tenemos una fumigación vespertina, desde las 20,30 hasta las 1 AM, en esos horarios vamos a utilizar un producto que es tefloable, es un polvo suspendido en agua, que también es para los mosquitos, lo que tiene en este caso es que es absolutamente inodoro, no tiene ningún tipo de reacción hacia las personas, como piretroide no es nocivo para nosotros ni los animales de sangre caliente en general” sostuvo el profesional.