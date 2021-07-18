SE INICIÓ ACTUACIONES DE OFICIO POR GRAFITIS EN UN JARDÍN DE INFANTES
PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO RECORRIDAS POR LA ZONA SUR DE ESTA CIUDAD, DIVISA SOBRE CALLE MITRE Y BERIN, A TRES JÓVENES EN ACTITUD SOSPECHOSA, POSIBLEMENTE REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE PINTURA (GRAFITTI) EN LA ESCUELA JARDÍN INFANTIL MEDALLA MILAGROSA, AL MOMENTO DE DARLE LA VOZ DE ALTO, SE DAN A LA FUGA DOS DE ELLOS, INDIVIDUALIZANDO A UNO DE 9 AÑOS. SE OBSERVA ADEMÁS SOBRE LA MISMA VEREDA A UNOS 15 METROS APROXIMADAMENTE OTRA PINTADA EN UN DOMICILIO DE CALLE MITRE, DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS. SE TOMAN PLACAS FOTOGRÁFICAS. SE DA INTERVENCIÓN A COMISARÍA MINORIDAD Y AL ÁREA DE LA NIÑEZ,. UNA VEZ EN DEPENDENCIA POLICIAL SE PROCEDIÓ HACER ENTREGA DEL MENOR A SUS PROGENITORES.
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