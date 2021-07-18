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SE INICIÓ ACTUACIONES DE OFICIO POR GRAFITIS EN UN JARDÍN DE INFANTES

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PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO RECORRIDAS POR LA ZONA SUR DE ESTA CIUDAD, DIVISA SOBRE CALLE MITRE Y BERIN, A TRES JÓVENES EN ACTITUD SOSPECHOSA, POSIBLEMENTE REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE PINTURA (GRAFITTI) EN LA ESCUELA JARDÍN INFANTIL MEDALLA MILAGROSA, AL MOMENTO DE DARLE LA VOZ DE ALTO, SE DAN A LA FUGA DOS DE ELLOS, INDIVIDUALIZANDO A UNO DE 9 AÑOS. SE OBSERVA ADEMÁS SOBRE LA MISMA VEREDA A UNOS 15 METROS APROXIMADAMENTE OTRA PINTADA EN UN DOMICILIO DE CALLE MITRE, DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS. SE TOMAN PLACAS FOTOGRÁFICAS. SE DA INTERVENCIÓN A COMISARÍA MINORIDAD Y AL ÁREA DE LA NIÑEZ,. UNA VEZ EN DEPENDENCIA POLICIAL SE PROCEDIÓ HACER ENTREGA DEL MENOR A SUS PROGENITORES.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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