SE IDENTIFICÓ EL CUERPO DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN LA AUTOVÍA EL VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
A RAÍZ DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EL VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN EL KM 168 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, DONDE PERSONAL DE ESTA JEFATURA LUEGO DE REALIZAR LAS PERICIAS CORRESPONDIENTES CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN A CARGO DEL DR ALEJANDRO PERROUD, REALIZÓ LAS DILIGENCIAS PERTINENTES PARA LOGRAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE FALLECIÓ PRODUCTO DEL IMPACTO. UNA VEZ FINALIZADA LAS MISMAS SE DETERMINÓ QUE LA IDENTIDAD DE ESTA PERSONA, SERIA AGÜERO CARLOS DE 71 AÑOS, QUIEN NO TENDRÍA FAMILIARES NI ALLEGADOS Y QUE SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE CALLE.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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