Se harán mamografías gratuitas en Colón en adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Desde el municipio se invita a diferentes instituciones a identificarse con una cinta o distintito de color rosa

En el mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y en especial el día 19 de este mes (día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama), la Municipalidad de Colón y Lalcec Colón invitan a las instituciones a adherirse para identificar las instituciones con una cinta o distintivo de color rosa. Del mismo modo, tanto la Municipalidad de Colón como lalcec Colón iluminarán sus edificios.

Por otro lado, se realizarán mamografías, con cupo limitado, para aquellas mujeres que cumplan los requisitos de edad, no tengan obra social, domiciliadas en la ciudad y no se hayan realizado el estudio en el último año (para informes comunicarse con Lalcec Colón). Los costos de estas mamografías serán afrontados el Municipio y por Lalcec Colón.

Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama en algún momento de su vida. Sin embargo, muchas veces no presenta síntomas hasta estar en un estado avanzado.

Ante alguno de los siguientes cambios o síntomas en las mamas debe consultarse al médico:

Un bulto o protuberancia en una mama o axila.

Cambio en el tamaño o forma del pecho.

Hendiduras de la piel en la mama.

Secreción del pezón.

“Hacéte una mamografía al año. Un estudio a tiempo salva vidas” sostienen en la campaña tanto Lalcec Colón como la dirección de Salud de la Municipalidad de Colón.

El cáncer de mama es una patología que si se diagnostica a tiempo tiene un porcentaje de curación que puede llegar al 98 por ciento. La detección se realiza por medio de una mamografía, que es una radiografía de las mamas.

Con este estudio es posible encontrar la lesión cuando es muy pequeña y todavía no se palpa. Esto permite que haya más posibilidades de curación. Se trata de un estudio no invasivo, que no provoca dolor y utiliza bajas dosis de radiación.