Se evalúa el desempeño del personal municipal de Colón

La nueva gestión busca ordenar las tareas y poner a todo el equipo municipal al servicio de la comunidad

La Municipalidad de Colón puso en marcha un ordenamiento general de las distintas áreas de trabajo desde el primer día en que asumió la nueva gestión.

El Intendente José Luis Walser estuvo al frente de una reunión con los responsables de los distintos espacios de trabajo, para establecer mecánicas de trabajo y evaluar el rendimiento del personal.

En el encuentro se resaltó la necesidad de que el empleado cumpla con los horarios de trabajo, y se informó que se ajustará el control de las llegadas tarde. Las pautas de trabajo responden a la necesidad de la nueva gestión, de poner a todo el equipo municipal al servicio de los vecinos, y de establecer reglas claras para todo el personal sin excepciones.

“Hemos detectado lamentablemente muchos casos de empleados con varios días de inasistencia, necesitamos que el empleado municipal cumpla con su trabajo” dijo Intendente Walser.

“También hemos detectado casos de reiteradas llegadas tarde al horario de inicio de jornada, y mismo personal que marca y no asiste a cumplir sus tareas o se retira para realizar trámites personales sin seguir los procedimientos establecidos” señaló.

Y comentó que en la reunión se le pidió al jefe de área que coopere “porque es quien tiene a cargo ese personal, y que informe como trabajan los empleados a cargo, el desempeño, informes que van al legajo junto con las capacitaciones que hacen”.

«Estos informes hoy no se hacen y de este modo no se reconoce al empleado que desempeña bien sus funciones y no se generan antecedentes de quienes no cumplen debidamente su tarea, generando injusticias y conflictos laborales que no estamos dispuestos a permitir” explicó Walser.