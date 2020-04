SE ENTREGÓ EN NUESTRA CIUDAD, EL MATERIAL EDUCATIVO DEL PROGRAMA “SEGUIMOS EDUCANDO”

Este miércoles, en el marco del programa «Seguimos Educando», se realizó la entrega de cuadernillos a las diferentes instituciones educativas de la ciudad. El material bibliográfico corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y fue enviado por la Dirección Departamental de Educación y directamente entregados por las Supervisoras con asiento en Basavilbaso, Alejandra Salamone Supervisora de Educación Primaria Zona XXII, y Viviana Etcheverría, Supervisora de Nivel Primario Zona C, contando con el transporte a cargo del Senador, Horacio Amavet.

El material de estudio, una vez en la ciudad, almacenó en la Casa de la Cultura, sede de la Secretaria de Cultura, Turismo, Educación y Juventud, desde donde se distribuyeron a las Escuelas de Nivel Primario y Secundario de la zona C.

Cabe recordar que el programa educativo pretende ser un soporte a los esfuerzos colectivos para que la suspensión temporaria de las clases no implique una interrupción de las relaciones con los saberes y complementar el trabajo que todos los docentes están llevando adelante con las familias. La profesora Ana María Díaz coordinó la acción con el Secretario del Área, Jorge Kleiman, quien indicó » desde la gestión del intendente Hernán Besel estamos trabajando coordinadamente con la provincia en el marco de la pandemia, en esta ocasión aportando nuestras dependencias para que las Supervisoras puedan llevar adelante la entrega de tan importante material».