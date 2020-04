Se distribuye material impreso para la educación en casa

Comenzaron a repartirse a través de las DDE los cuadernillos impresos de la serie Seguimos Educando que se entregarán prioritariamente a estudiantes de escuelas rurales. Son nueve ejemplares organizados por nivel educativo.

En el marco de una nueva conferencia de prensa virtual realizadas desde la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno, la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativos del Consejo General de Educación (CGE), Claudia Azcárate, informó sobre las actividades que se llevan adelante desde el organismo en el marco de la pandemia, sobre todo en lo que se realiza mediante la educación vía internet.

La funcionaria agradeció a todos lo que están trabajando en el sistema educativo para dar la continuidad del ciclo, entre ellos a los docentes, directores departamentales de escuelas y supervisores “que están siendo un nexo importante en lo que se está planificando y lo que se está planteando desde el CGE llegue a cada una de las instituciones, de las escuelas y a partir de ello a la familia”.

Cuadernillos

En relación al trabajo que vienen desarrollando desde el organismo educativo provincial, Azcárate, indicó que en esta semana se están recibiendo y se van a comenzar a distribuir los primeros cuadernillos impresos de la serie Seguimos Educando que se complementan con los programas de TV y radio que se están emitiendo diariamente por diferentes señales de televisión estatal, como Canal Encuentro, Paka Paka y la Televisión Pública, a partir de los cuales hay actividades planteadas por semanas para las diferentes cursos y ciclos del sistema obligatorio.

Sobre la organización del material impreso, explicó que están organizados por niveles educativos: dos cuadernillos para Educación Inicial, cuatro para Educación Primaria y tres para Educación Secundaria, que a partir de hoy se distribuyen a las direcciones departamentales de escuelas y desde allí a las instituciones educativas.

Destinatarios

En ese marco, detalló que el material no es para todos sino para las escuelas cuyos estudiantes no tienen posibilidad de conexión de internet, “especialmente en esta primera tanda, donde vamos a estar priorizando a los estudiantes de las escuelas rurales que por diferentes motivos, sobre todo técnicos, no tienen las mismas posibilidades de conexión que en las escuelas urbanas”.

Tareas

Por otro lado, explico que se continúa trabajando con los supervisores escolares en la organización de la tarea en este tiempo de suspensión de asistencia a la escuela. En ese sentido señaló que “emitimos un documento para organizar y acompañar el proceso de organización y de planificación institucional áulica, pensando en lo que había surgido como una inquietud de las familias y docentes acerca de cómo llega la tarea, qué cantidad de tarea, cuánto tiene que llegar y qué es lo necesario hacer”.

“Nos interesa insistir en que la tarea es necesaria. Planteamos esta llegada de la escuela a la familia pero sabiendo que el chico no está yendo a la escuela, que no está el docente, que no está la explicación, que las condiciones en que es recibida esa tarea en cada una de las familias no es la misma. Lo que nos interesa es que en casa podamos sostener la posibilidad de estar en contacto con la escuela, la posibilidad de seguir aprendiendo pero que esto tenga sentido en el marco de un proyecto institucional”, aseguró la directora de Planeamiento Educativo.

Asimismo, explicó que desde el CGE “seguimos avalando y trabajando fuertemente en que sean las escuelas quienes puedan decidir las mejores propuestas porque creemos que son ellas las que están en mejores condiciones de definir respecto a su situación, a sus estudiantes, a sus docentes, cual es la mejor estrategia y desde allí acompañamos nosotros a través de supervisores, documentos y las distintas propuestas publicamos desde Contenidos en Casa en el Portal Aprender”.

Evaluación

Azcárate, además, se refirió a la evaluación y señaló “la necesidad de evaluar el proceso que estamos llevando adelante, pero no desde la perspectiva de calificar el trimestre o cumplir con ciertas pautas burocráticas que están planteadas, sino de que cuando volvamos a clases tengamos la mayor cantidad de información acerca de que es lo que pasó en este período”.

Dijo que plantea evaluar “qué pudieron construir los chicos y qué se pudo lograr hacer, de manera tal que la vuelta también sea lo mejor planificada posible y que no redunde en ningún tipo de inequidad respecto a cómo se califique o se mida este proceso”, y completó: “Por eso nos interesa realizar un trabajo fuerte de recoger información, de poder producir algunas herramientas teóricas que ayuden a los docentes a tomar estas decisiones y que podamos avanzar hacia una vuelta a clases lo más ordenada”.