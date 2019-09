Se disputa la final provincial de los Juegos Evita en Discapacidad

Concepción del Uruguay es sede de la instancia final de los Juegos Evita en disciplinas de deportes adaptados sub 14, sub 16 y sub 18 tanto para mujeres como varones. 280 atletas participan de esta etapa, cuya cena de bienvenida se realizó este miércoles en Club Rivadavia, de la cual participó el intendente José Lauritto; el presidente del HCD, Martín Oliva, el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Marcelo Herlein; el secretario de Deportes de Entre Ríos, José Gómez; y el subsecretario de Deporte Social y Federado, Adrián, Perotti, entre otras autoridades.

Los atletas participantes representan a los departamentos Uruguay, Gualeguay, Paraná, Paraná Campaña, La Paz, Colón, Villaguay, Concordia, San Salvador, Victoria, Gualeguaychú, Tala, Federal y Diamante. También estuvo presente el uruguayense Raúl Villalba, quien practica ciclismo adaptado.

Las competencias

Se disputan las disciplinas de atletismo, natación, básquet en silla de ruedas 3×3, vóley adaptado, goalball, tenis de mesa y boccia. Los ganadores integrarán la delegación de Entre Ríos para la final nacional, a desarrollarse en Mar del Plata, del 6 al 11 de octubre.

Reconocimiento

Durante la cena de apertura también se realizó un reconocimiento a las entrerrianas Rosario Cóppola y Dara Muñoz, quienes participaron en los Juegos Parapanamericanos desarrollados recientemente en Lima.

Cóppola, oriunda de Médanos, alcanzó la presea de bronce en salto en largo con un registro de 4.15 metros en la categoría T11/12. Por su parte, Muñoz recibió la distinción por haber integrado la selección de Básquetbol Adaptado Femenino (sobre silla de ruedas).

