Se detecto un caso de Dengue en el barrio el Mirador

Este sábado a la mañana, personal dependiente del Hospital Urquiza y de la Secretaría de Salud Municipal, realizaron un recorrido por todos los domicilios del barrio El Mirador considerando que se encontró un nuevo caso de Dengue en esa zona, sumando cinco casos en total en la ciudad.

El trabajo de los profesionales de ambas instituciones apuntó a realizar un “bloqueo” del Dengue consistente en recorrer cada domicilio, entregarle folletos con información respecto de la enfermedad a los vecinos del lugar y de como prevenirla.



Las autoridades tomaron como punto de referencia la esquina de Mitre y Combatientes de Malvinas y se realizó un recorrido que superó las nueve manzanas de alrededores. Asimismo se controlaron los patios para corroborar que no existan recipientes con agua donde se generan los criaderos del mosquito transmisor del Dengue.

En el recorrido se encontraron cubiertas arrojadas con varias larvas del mosquito transmisor en su interior, por lo que se procedió a descacharrizar el lugar y a notificar a los propietarios sobre el hecho.

También participó del trabajo de campo, autoridades de Salud Ambiental quienes realizarán fumigaciones intensas en distintos horarios donde no circulen personas.

“Para que la gente tenga en cuenta, las larvas son como pequeños gusanitos que se crían en agua. Si le sacamos el agua – que es su lugar apropiado para la reproducción – podemos matar a miles de larvas antes de que nazca el mosquito transmisor de las enfermedades.

Además, nosotros venimos con las recomendaciones desde el mes de diciembre. Hoy en marzo, nos encontramos con gente que sigue tirando cubiertas en lugares que no corresponden” expresó el Dr. Miguel Toledo, Secretario de Salud de la Municipalidad.