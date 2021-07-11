SE DESACTIVARON DOS FIESTAS CLANDESTINAS EN EL DEPARTAMENTO COLON
EN LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA VILLA ELISA TOMÓ CONOCIMIENTO QUE SE ESTARÍA REALIZANDO UNA FIESTA NO AUTORIZADA. EFECTIVOS SE HACEN PRESENTE EN LA VIVIENDA, A 7 KM DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, EN COLONIA LA MATILDE, DONDE SE PUDO CONSTATAR A 13 VEHÍCULOS EN EL LUGAR QUE AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL SE RETIRAN RÁPIDAMENTE.
SE NOTIFICÓ AL PROPIETARIO DE LA FINCA, DE LA VIOLACION DEL DNU EN VIGENCIA,UN JOVEN DE 23 AÑOS DE EDAD, PONIENDO EN CONOCIMIENTO DE LO SUCEDIDO AL JUZGADO FEDERAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, SECRETARIA Nº2 CARGO DE LA DRA. MINATTA ORDENANDO QUE SE REALICEN LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE RIGOR.-
*ALREDEDOR DE LAS 04:00 DE LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO, PERSONAL POLICIAL DE COMANDO RADIOELÉCTRICO TOMÓ CONOCIMIENTO QUE UNA VIVIENDA, EN RUTA 135, A 100 METROS DE LA BODEGA VULLIEZ DE LA CIUDAD DE COLON SE ESTARÍA REALIZANDO UNA FIESTA NO AUTORIZADA.
EFECTIVOS SE HACEN PRESENTE EN LUGAR, PUDIENDO CONSTATAR LA PRESENCIA DE MÁS DE 100 PERSONAS, IDENTIFICANDO A LA PROPIETARIA DE LA FINCA, UNA FEMENINA DE 40 AÑOS DE EDAD, A QUIEN SE LIBRÓ ACTA JUNTO A INSPECCIÓN MUNICIPAL DE VIOLACION DEL DECRETO NACIONAL DE URGENCIA (DNU 381/21) DEJANDO PLASMADO LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO NO AUTORIZADO. POSTERIORMENTE SE DIO INTERVENCIÓN AL JUZGADO FEDERAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY QUIEN DISPONE SE REALICEN ACTUACIONES DE RIGOR.-
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