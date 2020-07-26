SE DEJÓ SIN EFECTO PEDIDO DE LOCALIZACIÓN DE MENOR
EN HORAS DE LA TARDE DE HOY, LUEGO DE HABERSE AUSENTADO DE SU DOMICILIO POR VARIOS DÍAS LA MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD, QUE ERA INTENSAMENTE BUSCADA, SE HIZO PRESENTE DE MANERA ESPONTÁNEA EN EL DOMICILIO DE SU HERMANA. ESTA JOVEN QUE ERA INTENSAMENTE BUSCADA POR PERSONAL POLICIAL, SE HABÍA AUSENTADO DE SU DOMICILIO EL DÍA MARTES EN HORAS DE LA NOCHE, CON RUMBO DESCONOCIDO. UNA VEZ TOMADO CONOCIMIENTO DEL HECHO EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA ARTICULÓ MEDIDAS EN DONDE NO SE ESCATIMO EN UTILIZAR TODOS LOS RECURSOS HOMBRES Y LOGÍSTICOS PARA TRATAR DE DAR CON EL PARADERO DE ESTA ADOLESCENTE. SE SOLICITÓ ADEMÁS COLABORACIÓN DE PERSONAL CON CANES ADIESTRADOS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS, DEPENDIENTES DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL CONCORDIA, QUE RASTRILLARON DE MANERA INCESANTE POR LOS DISTINTOS LUGARES DONDE PODRÍA ENCONTRARSE COMÚNMENTE, JUNTO CON PERSONAS DE TODAS LAS ÁREAS DE LA JEFATURA COLON. LUGO DE VIVIRSE DÍAS DE GRAN PREOCUPACIÓN AFORTUNADAMENTE APARECIÓ EN LA CASA DE SU HERMANA, DEJANDO SIN EFECTO EL PEDIDO DE LOCALIZACIÓN REALIZANDO MEDIANTE DENUNCIA RADICADA POR SU MADRE. SE DIO CONOCIMIENTO AL MAGISTRADO INTERVINIENTE COMO ASÍ TAMBIÉN ANAF DE COLON, PROMOTORA DE DERECHOS DEL NIÑO Y MÉDICO DE POLICÍA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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