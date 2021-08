Se brindó una capacitación a operarios sobre herramientas a batería

La charla a cargo de la firma Husqvarna fue organizada por un aserradero de Colón. Participaron municipios del Departamento, empresas y los Bomberos Voluntarios

Personal de los municipios de Colón, San José y Villa Elisa, de la empresa Las Camelias y Bomberos Voluntarios participaron de una capacitación brindada en instalaciones de Aserradero Paccot sobre Ruta 26.

El objetivo fue que los participantes tomaran conocimiento de lo que son las herramientas a batería, una tecnología que se está imponiendo y calando fuerte con buena aceptación de la gente.

“Tienen grandes beneficios porque no generan ruidos, no consumen combustible, tienen un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo, y además no genera vibraciones al operario, pudiendo producir más en menor tiempo” explicó Alfredo Paccot.

Y agregó: “Son todas ventajas, queríamos que Municipios y empresas conozcan estas herramientas y se saquen las dudas que tienen, y quedarán herramientas para hacer pruebas” concluyó.

Emilio Berthet, David Castro y Alfredo Castro de Áreas Naturales fueron los asistentes que representaron a la Municipalidad de Colón.

El servicio de catering para los participantes de la capacitación estuvo a cargo de ADCADIS.