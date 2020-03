SE AVANZA CON CONTROLES BROMATOLÓGICOS EN COMERCIOS DE LA CIUDAD

En las últimas horas, diferentes dependencias municipales en un trabajo conjunto y coordinado, acentuaron los controles bromatológicos y los operativos en comercios locales.

El Área de Bromatología, Zoonosis y Sanidad Animal, con la participación de la nueva Médica Veterinaria Municipal, y el Área de Comercio, realizaron la visita a diferentes comercios locales, a fin de realizar controles y relevamiento de productos expuestos en góndolas para su venta. Durante dicho operativo, los agentes observaron diferentes situaciones las cuales rápidamente fueron planteadas a los comerciantes. Dentro de las principales observaciones, se detalla la presencia de productos sin rotulación (marca, nombre del fabricante, fecha de vencimiento, etc) algo que se encuentra por fuera de las normas vigentes. En todos estos casos observados, se solicitó el inmediato retiro de las góndolas de los productos manufacturados. Durante el operativo, los trabajadores municipales también se acercaron a diferentes locales de elaboración de este tipo de productos, para instar a sus responsables a que se enmarquen, si no lo están, dentro de las normas establecidas, con los registros pertinentes y la rotulación exigida. De este modo, se continuarán llevando adelante acciones que buscan garantizar la sanidad de los productos que adquieren nuestros vecinos y que no lleguen a sus hogares productos de los cuales desconocen origen y detalles esenciales como el vencimiento. A través de estas actividades se beneficia a los consumidores finales, a los comercios que se enmarcan a las normas y cumplen con todas las obligaciones, como así también a quienes no las cumplen y tienen en primera instancia la oportunidad de adherirse a las normativas vigentes.